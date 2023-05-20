曼聯保前4「三部曲」　第一站等睇入球騷

英超焦點之戰，般尼茅夫主場對曼聯，「紅魔鬼」曼聯要力保前4位，奪取下屆歐聯入場券，餘下3場聯賽不容有失，爭勝決心必定高昂。般尼茅夫已經護級成功，可以大踢「風流波」，無懼同對手鬥攻。翻查雙方近5次交鋒，有4次總入球開出3球或以上，熱捧中位數2.5球嘅入球大。（Now 621周六晚10時直播）

剩下兩輪聯賽之下，般尼茅夫領先尾三列斯聯8分，意味已護級成功，今仗作為主場謝幕戰，當然希望做齣好戲，報答球迷支持，雖然未必能夠贏波，但最起碼會踢場悅目進攻足球「娛賓」。事實上，般尼茅夫不時創造大比數賽果，其中近3仗聯賽主場總入球都達4球或以上，更何況今仗冇心理包袱，應該會踢得更加開放。

至於曼聯上仗擊敗狼隊，結束2連敗頹勢，有助提升士氣及信心。紅魔鬼現時領先第5位利物浦1分，但踢少對方1場，餘下3場分別對般尼茅夫、車路士、富咸，只要贏兩場就可以獲得前4位，鎖定下屆歐聯資格。

上述3支對手之中，無疑般尼茅夫比較弱，相信曼聯今仗會趁機搶攻，有利開出大盤。另外，曼聯近4次對般尼茅夫，有3次淨贏3球，除咗2.5球嘅入球大之外，讓球客勝亦值博。

直播表

周六5:00pm 韓職 FC首爾 Vs 濟州聯

無綫myTV Super

周六5:45pm 澳職 中岸水手 Vs 阿德萊德聯

無綫myTV Super

周六7:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 柏達邦

on.cc東網

周六7:30pm 英超 熱刺 Vs 賓福特

Now 621、611

周六7:30pm 英乙 史托港 Vs 沙福特城

有線601、661台

周六8:00pm 西甲 基羅納 Vs 維拉利爾

Now 632

周六9:00pm 意甲 克雷莫納 Vs 博洛尼亞

Now 639

周六10:00pm 英超 利物浦 Vs 阿士東維拉

Now 622

周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 曼聯

Now 621

周六10:00pm 英超 富咸 Vs 水晶宮

Now 623

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 愛華頓

Now 624

周六10:15pm 西甲 畢爾包 Vs 切爾達

Now 632

周六11:00pm 法甲 南特 Vs 蒙彼利埃

Now 639

周日凌晨零時 意甲 阿特蘭大 Vs 維羅納

Now 638

周日0:30am 英超 諾定咸森林 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周日0:30am 西甲 艾美利亞 Vs 馬略卡

Now 632

周日0:30am 西甲 基達菲 Vs 艾爾切

Now 633

周日2:30am 德乙 漢堡 Vs 格雷特霍夫

on.cc東網

周日2:45am 意甲 AC米蘭 Vs 森多利亞

Now 638

周日3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周日3:00am 法甲 里爾 Vs 馬賽

Now 639