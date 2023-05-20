希斯基：阿聯「大」挫水手昂然晉級

4強首回合娛樂性十足，雙方都有不少入球機會。雖然阿德萊德聯於早段先開紀錄，但及後中岸水手連追兩球並以2比1反勝。

由卡爾華特帶領的阿聯將會跟以往一樣以攻代守，望能爭取更多入球，但我認為這也是導致他們後防表現不穩的主要原因。單是上半場賽事，中岸水手經已攻入了兩球，另外上半場比賽過程當中，水手亦有一次起腳射中門柱，阿聯門將祖高斯亦作出了一記精彩撲救。

我預期阿聯會再一次甫開賽便壓前搶攻。一如以往，奇治葛雲將會是球隊的原動力，但我認為今場大戰，我的前隊友克勞夫將可挺身而出。如果他能夠在中場位置控球在腳的話，他有能力為球隊帶來正面影響，我也希望他可以取得職業生涯首個主要賽事錦標。

如果阿聯想殺入總決賽的話，就要改善後防表現，特別是今仗將會面對水手的積遜甘明斯的來襲。他今季經已攻入17球，絕對是澳職其中一位最厲害的射手，前線夥拍他的馬高杜里奧近8場比賽也一共攻入5球，狀態大勇。

然而，我認為阿聯的伊蘭觀達有能力後備登場並改寫戰局。這位年僅17歲的年青人，雖然今季未曾正選上陣，但他往往能夠憑著他的速度、力量及把握能力，以後備身份入替，並為球賽帶來巨大影響，相信今仗也會再一次出現這個情況。

我認為今仗將會有多個入球出現，預計阿聯將可作客獲勝，昂然晉身總決賽。