熱火續演「黑八神奇」！東岸決賽兩連勝

熱火周五在NBA東岸決賽第二回合續演熱火周五在NBA東岸決賽第二回合續演「黑八神奇」，作客以111比105擊敗塞爾特人，迎來兩連勝，距離打破24年來成為首支「黑八」球隊躋身總冠決賽的紀錄再近一步。

今仗爭持激烈，雙方互有領先，形勢緊張，但充滿火藥味，兩隊屢次發生衝突。上半場以東岸8號種子躋身季後賽的熱火領先54比50返回更衣室，但在第3節突然啞火，被綠軍打出21比33的攻勢，以落後8分的形勢進入最後一節，然而熱火在開局即全力反擊，更打出一輪10比2的反攻，並在完場前4分35秒追至96比98，而隨着塞爾特人進攻失靈，熱火主將占美畢拿乘機帶領球隊反擊，即使綠軍球星達頓在關鍵時刻博得犯規，五罰全中，但未能阻止熱火的強勢，最終熱火以111比105再挫塞爾特人，將總比數領先2比0。

塞爾特人的達頓全場得分最高的球員，為球隊貢獻34分13籃板8助攻，惟未能為綠軍獲得主場勝利，而熱火則有5人得分「上雙」，其中3人有20+，當中占美畢拿是全隊最高，有27分8籃板6助攻，其次是攻入25分的Caleb Martin，而巴姆艾迪巴約則交出22分17籃板9助攻的「準三雙」，成為贏波功臣之一。

隨後G3及G4將回到邁亞密主場，對熱火爭勝更有利，今屆熱火以第8種子躋身東岸季後賽，首圈淘汰5號種子的紐約人再殺入決賽；而上一場「黑八」球隊躋身總決賽已追溯到1999年，對於作客已取得兩連勝的熱火，很有機會創下成為24年首支闖入總決賽的「黑八」球隊。，作客以111比105擊敗塞爾特人，迎來兩連勝，距離打破24年來成為首支「黑八」球隊躋身總冠決賽的紀錄再近一步。

今仗爭持激烈，雙方互有領先，形勢緊張，但充滿火藥味，兩隊屢次發生衝突。上半場以東岸8號種子躋身季後賽的熱火領先54比50返回更衣室，但在第3節突然啞火，被綠軍打出21比33的攻勢，以落後8分的形勢進入最後一節，然而熱火在開局即全力反擊，更打出一輪10比2的反攻，並在完場前4分35秒追至96比98，而隨着塞爾特人進攻失靈，熱火主將占美畢拿乘機帶領球隊反擊，即使綠軍球星達頓在關鍵時刻博得犯規，五罰全中，但未能阻止熱火的強勢，最終熱火以111比105再挫塞爾特人，將總比數領先2比0。

塞爾特人的達頓全場得分最高的球員，為球隊貢獻34分13籃板8助攻，惟未能為綠軍獲得主場勝利，而熱火則有5人得分「上雙」，其中3人有20+，當中占美畢拿是全隊最高，有27分8籃板6助攻，其次是攻入25分的Caleb Martin，而巴姆艾迪巴約則交出22分17籃板9助攻的「準三雙」，成為贏波功臣之一。

隨後G3及G4將回到邁亞密主場，對熱火爭勝更有利，今屆熱火以第8種子躋身東岸季後賽，首圈淘汰5號種子的紐約人再殺入決賽；而上一場「黑八」球隊躋身總決賽已追溯到1999年，對於作客已取得兩連勝的熱火，很有機會創下成為24年首支闖入總決賽的「黑八」球隊。