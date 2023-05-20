比堤：紅魔折「茅」鎖定前4

曼聯今季作客表現遠差於主場，但可幸的是，今仗硬撼般尼茅夫，將會是他們今季最後一場作客賽事。

紅魔領隊坦哈格之前提到，球隊作客成績強差人意，歸咎於陣中球員未能在受壓的情況下展現魔性，沒有球員能挺身而出。我認為，他們明顯地缺乏領軍人物，所以，曼聯必需作出更好配合，而且表現得更加冷靜，兼且展示出無畏無懼的精神才可。

我相信曼聯主帥坦哈格，可以將這個重任交予卡斯米路及華拉尼等球員身上，後者及時傷愈復出，大大加強球隊後防實力。之前華拉尼及利辛度馬天尼斯同時缺陣，令坦哈格被迫要轉變防線組合，為球隊帶來負面影響。我認為，華拉尼不能解決曼聯的所有問題，不過他可在最後3場賽事中，展示應有的組織力及經驗，這點對球隊十分寶貴。

般尼茅夫成功撥亂反正，令人喜出望外。球隊近9場聯賽一共錄得5勝，雖然最近兩連敗，但般茅經已在護級安全線之上，領隊加利奧尼爾絕對應記一功。

前線進攻方面，菲臘比寧及蘇蘭基的表現舉足輕重，事關他們經常都能在決定性的大賽中踢出身價波。這兩位球員都能自己取得入球、以及為隊友製造機會，所以我認為他們有能力為紅魔防線帶來問題，換言之，門將迪基亞及華拉尼，將需要在後防保持高度集中才可。

暫時還未清楚拉舒福特會否趕及復出踢正選，如果曼聯沒有他坐鎮的話，入球能力也會大打折扣。然而，縱使般尼茅夫今仗沒有壓力，輕裝上陣，但我認為紅魔將有足夠的實力取得勝利，凱旋而回。