陳詠琛單節10分　協恩殺入Panasonic決賽

今日（20日）Panasonic學界籃球邀請賽，協恩中學憑著陳詠琛單節攻入10分，以27：17擊敗中華基督教青年會中學，率先打入決賽，朝八連霸進發。

「老對手」相遇，青中明顯有備而來，快速輪換，讓協恩無法打出行雲流水的開局，三分鐘過去，才藉著李佩沛的三分球「開齋」。干潁堯連取4分反超前，但雙拳難敵四手，陳詠琛、李心悅和姚釆芸不斷博犯，協恩半場領先9：6。

協恩後場組合陳詠琛和李佩沛射入三分，青中前鋒李詩淇手起刀落「Answer 3」，再殺入籃下「And 1」。分數一直未拉開，陳詠琛乾脆接管比賽，單節豪取10分，加上姚釆芸和黃雅婷建功，以27：17擊敗青中，率先打入決賽，將與林大輝和裘錦秋的勝方爭奪冠軍。

陳詠琛上半場只有2分，但下半場轟入10分，成為勝利功臣。「我開局未準備好，投籃準繩度不高，幸好熱身後，把握到關鍵球。」陳詠琛總結。初賽以6分險勝女拔，四強最後關頭才拉開，這屆協恩似乎不如以往「霸氣」。她直言有危機感：「我們中六剛考完DSE，練球不多，細的（師妹）表現又未算好。分數這麼緊，真的有機會追不到，很大危機感。」她相信經過幾場硬仗，師妹會認清不足，更努力練習。

協恩力爭八連霸的同時，朝連續七屆的「四冠后」進發。陳詠琛談到兩大心願：「希望帶起班細，拿下Panasonic和馬拉松冠軍，達成四冠，傳承協恩傳統。」