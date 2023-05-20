季尾上力勒唔住　利物浦謝幕半場W發「維」

仍有一絲歐聯入場券希望嘅利物浦，主場迎戰近況下滑嘅阿士東維拉。利物浦旺勢停不了，近7場全勝，當中近4場半場已領先對手，中前場球員輪流發威，令對手防不勝防。維拉近5場只係贏得2場，作客更加係2連敗，半場都未必頂得住主場謝幕嘅紅軍，半場主勝玩得過。（Now 622周六晚10時直播）

利物浦上輪作客李斯特城派3蛋，累積聯賽7連勝，領隊高普講到明，即使形勢被動，都會盡最大努力，餘下兩場英超要全取6分，等第3及第4位嘅紐卡素或曼聯失分，球隊有機會後來居上。

事實上，紅軍季尾上晒力，近7場射入20球，除咗穆罕默德沙拿之外，加普、迪亞高祖達同居迪斯鍾斯輪流入波，多個攻擊點令對手疲於奔命，而且今場係今季晏菲路球場最後一場賽事，仲有占士米拿、羅拔圖法明奴、拿比基達同阿歷士張伯倫告別，球隊會盡快拉開比數，可以喺比賽尾段，畀呢4名球員入場接受球迷掌聲。

阿士東維拉自艾美利接手後，由護級分子一度有機會搭上歐洲賽列車，但球隊近況放緩，同歐洲賽距離愈行愈遠，作客更先後不敵狼隊及曼聯，而且都係半場已經落後，今仗難寄予厚望，推介利物浦半場主勝。