賽馬會菁英盃　告別職業生涯　謝德謙：幸運是我！

港超聯球隊冠忠南區周六（20日）在「賽馬會菁英盃」決賽2比0擊敗理文，取得升上港超以來首項冠軍，季後退役的謝德謙認為整個職業生涯非常幸運，又寄語年輕門將伍瑋謙不斷進步。

球證鳴笛宣布完場後，不少南區球員立即衝入場內慶祝，但「阿謙」就獨自坐在後備席上沉思，他坦言球隊下半場連入兩球冠軍在望，令自己未完場已經相當感觸：「望住嗰鐘一路倒數，就愈難抑制住情緒，同之前落場對傑志相比，今日望住隊友攞冠軍感覺反而更加大，因為佢哋好想幫我贏個盃，搞到我好感動。」總結整個職業生涯，「阿謙」形容自己是幸運的球員：「好滿意出道以嚟嘅際遇，無論老闆，教練定隊友都好好，呢樣真係好難得。」

「阿謙」此前曾3次跟隨球隊出戰決賽，可惜皆落敗而回，今次終於順利奪標，賽後與擔正的伍瑋謙（Ivan）等人相擁而哭。他稱即使季後離隊，仍會向Ivan給予建議，鼓勵對方持續進步：「作為球員，應該要幫手令後生仔接班，令佢哋可以承擔責任，希望Ivan之後愈踢愈好，繼續幫南區攞冠軍，甚至外流發展。」

當選「U22星中之星」的伍瑋謙謂能夠以錦標歡送「阿謙」，是本季最美妙的回憶，表示對方令其獲益良多：「除咗撲救技術，佢仲幫我融入南區呢個大家庭，大家相處咁耐，佢一路幫咗我唔少，所以好多謝佢。」談到球隊奪得征戰港超後首冠，Ivan盼望助南區挑戰其他錦標：「希望呢個係個開始，喺『阿謙』退役之後繼續守住南區大門，衝擊其他錦標。」

至於梅開二度的史提芬彭利拿提到，南區本季失落聯賽頭3，以及在「足總盃」4強止步，慶幸能助球隊奪冠。他透露現正處理入籍申請，期望能順利代表港隊。