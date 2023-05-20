賽馬會菁英盃　陳文俊談來季計劃：會有大改變

冠忠南區周六（20日）於「賽馬會菁英盃」決賽擊敗理文，奪得升上港超後的首項錦標，賽後南區會長黃良柏及主席陳文俊等高層，也入場與球隊一齊慶祝。兩人分享到此刻心情之餘，後者更大談來季計劃，透過教練團及陣容都「會有大改變」，並表示會將未來目標定得更高。

南區升上港超後首奪冠軍，黃良柏及陳文俊兩位球隊高層，賽後都齊齊落到球場，與球隊上下分享奪冠喜悅。其中陳文俊賽後也不忘講到來季計劃，並透露球隊將迎來「大改變」，包括主教練一職將有變動：「Ricky（鄭兆聰）將會去到第二個崗位，但仍然會留喺南區，始終球隊要有個衝擊，有啲嘢對得太耐都會悶，希望來季會有新花火。」陳指將有名過往未曾執教區隊的華人教練接過南區帥印，並表示並不介意新帥的風格：「咩方法都假，最緊要成功，得一個要求就係要畀晒我。」

陣容方面，陳表示大部分現有人腳都會繼續留效，但已經簽入3至4位新兵，當中包括外援：「今季有咩缺陷就會補番落去，希望加深板櫈深度。」奪冠目標達成之後，陳認為來季目標必然會定得更高。對於今季征途以「賽馬會菁英盃」封王作結，黃良柏表示：「南區喺港超8年，雖然隊波唔係最Top，但球員係好有心，希望來季繼續發揮南區精神，永不言敗。」