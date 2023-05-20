Panasonic表演賽　陳欣汶回歸修頓大灑「三分雨」

Panasonic學界籃球邀請賽周六（20日）焦點之一，現役球員、贊助商及藝人代表組成兩隊進行4節表演賽。「火箭夢想隊」的吳嘉軒曾於2013年代表英華書院奪得賽事「三分王」，至於香港女籃代表陳欣汶則為協恩中學舊將，曾於2017至19年連續三年奪得賽事「MVP」。「熱血戰士隊」同樣陣容鼎盛，包括3位前MVP蔡再懃、胡兆智及葉偉恒。兩隊鬥得激烈，熱血戰士隊頭三節一直領先，第四節陳欣汶大爆發轟入4球三分球，助「火箭夢想隊」以70：69反勝。

陳欣汶（Yannie）賽後表示，「今次回港放暑假一個月，感謝大會邀請我來打表演賽，回到修頓，感覺既熟悉又陌生。我今天也有看師妹（協恩中學）比賽，見到她們整體技術都有進步，恭喜她們晉級！」見到今年有更多學界新勢力挑戰協恩后座，Yannie亦感到欣慰：「好開心見到整體香港女籃實力有進步，我在美國學到一件事，就是要有好強的對手，不斷互相推動，才能進步。」

Yannie今年繼續代表美國波士頓以馬利學院（Emmanuel College）出戰NCAA第三級別賽事，這位「二年生」今年成為球隊主力，比賽數據亦大幅提升至場均14.6分、4.8籃板、5.4助攻、2.3偷球，獲選為GNAC（大東北體育聯盟）一隊及年度最佳球員。「因為其他主力畢業，我成為隊中餘下的正選球員，需要擔起領導角色。球隊今季起初上上落落，以前我在協恩很少輸球，自己都花了一段時間調節，但這亦是我成長最多的階段。」她透露，今年嘗試兼任控衞，相信對未來挑戰職業籃球亦有幫助，至於來年目標，她說：「希望下年帶領球隊打入正賽。」