JSR直播賽馬會菁英盃決賽　 學員地標戰感緊張

「第10屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）周六（20日）再次踩入旺角大球場，為大家直播「賽馬會菁英盃」決賽冠忠南區對理文的終極一戰，當中兩名首次參與直播工作的學員，在完成「處子戰」後同樣有感而發。

作為今次直播活動少數的女學員，倫頌恩（Tiffany）的角色為場邊主持，負責在上半場作數據統計、形勢分析，以及在賽後訪問球員，但直播結束後她卻透露，自己在半場時曾感到非常不開心：「上半場首次擔任主持後，當時怪責自己為甚麼會如此緊張，以及欠缺自信，幸好經過一眾JSR導師鼓勵、支持後，明白凡事只要盡力就好。我下次一定會做更多準備，並參考大家對自己的意見，努力作出改善。」

憑着較早前面對鏡頭的經驗，Tiffany在完場後與今場最有價值球員、南區射手史提芬彭利拿訪問時，表現明顯更好，她直言自己已經竭盡全力：「賽後訪問未有太大壓力，因當時南區獲勝後氣氛十分開心，加上球員又非常友善；不過自己英文不算太好，而巴西球員的口音亦有點難明，另外在直播壓力下，有時腦海難免會一片空白，但自己已盡力翻譯。」

至於Tiffany的半場拍檔甄樂，則表示統計工作在導師帶領下相對輕鬆，但他同樣認為落場報導最具挑戰性：「就算事前做了很多準備功夫，或者在家中練習了很多次，落場也難免會緊張，因為整體感覺有點不同，導致說話時不太流暢，在直播時保持鎮定是最困難的。」