JSR拍學員講波　馬啓仁：第一次最緊要開心

「第10屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」的3次直播節目完美落幕，而今場由冠忠南區對理文的「賽馬會菁英盃」決賽，夥拍學員一同評述賽事的導師馬啓仁（Keyman），則整體滿意學員表現，希望他們初次接觸直播工作可以感受到開心。

在疫情後相隔多年再與JSR學員一起評述賽事的馬啓仁，笑言十分有新鮮感及刺激，又將學員們分成兩種：「有種十分活潑及跳脫，說話上相對輕鬆，另外有種則對足球甚有興趣，亦具備自己想法。現今互聯網發達，大家在網上很容易找到不同資訊，本地足球隨時比我更熟悉，加上年青人十分熱血，所以已經沒有『老師傅』可言，只要有心大家都可以做得很好。」

大部分學員同樣屬於首次參與評述工作，作為前輩兼JSR導師，Keyman表示希望他們在直播結束後感到開心：「第一次評述一定比他們想像中『大件事』，但我會希望他們對今次體驗的整體感覺是開心的，而並非哪一句說得不好。」Keyman續指學員們表現的確有改善空間，勉勵他們花時間慢慢沉澱：「有些人可能認為自己表現很差，或者有些話沒有說出來，沒錯事後真的有很多事情需要回想，但只要肯花心機便會進步，因為可以避免下次再重複犯錯。」