裘錦秋女籃勝出同門對決　闖決賽與協恩爭冠

周六（20日）Panasonic學界籃球邀請賽，女子四強出現「同門對決」，裘錦秋中學在馬依淇連轟3球三分下，以19：11擊敗林大輝中學，打入決賽，與協恩中學爭奪冠軍。

由陳翊麟執教的裘錦秋和林大輝晉級四強，「占士」分身乏術，只能選擇母校裘錦秋。這支葵青勁旅內有戴欣婷坐鎮，外有張韻漾控制節奏，上半場領先7：5。林大輝身高略遜，靠「Hustle」搶下不少籃板，加上廖詠琪快攻得手，咬緊比數。

原以為一路拉鋸，怎料裘錦秋射手馬依淇大爆發，連入3球三分，一口氣拉開到雙位數。鄭思睿為林大輝「止血」，但只是杯水車薪，以11：19告負。而裘錦秋女籃首次打入決賽，與協恩爭奪冠軍。

陳翊麟帶領母校裘錦秋晉級，固然高興，但代價是林大輝出局，心情難免複雜。「當初看籤表，覺得別想太多，入了四強再算，最後沒辦法，真的要選。始終我執教裘錦秋較久，又是舊生，林大輝也明白。」明明穿著裘錦秋外套，「占士」還是忍不住評價林大輝表現：「她們沒了教練，有點緊張，上半場籃下把握力、罰球一般，但不斷壓迫我們，看得出有自己思考。」

說回裘錦秋，要從協恩手上搶走冠軍絕非易事。兩隊曾於精英賽四強碰頭，裘錦秋以37：88大敗，「占士」希望角色球員挺身而出：「人人都知要守住張韻漾和戴欣婷，關鍵是其他人能否挺身而出，像今場馬依淇一樣。」