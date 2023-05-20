阿仙奴繼續「曼城化」　想簽簡斯路

阿仙奴近年注入唔少曼城元素，先後聘請前「藍月亮」助教阿迪達領軍，以及簽入射手加比爾捷西斯，效果非常顯著，今季成績更加突飛猛進，幾乎可以問鼎英超冠軍。會方食過返尋味，計劃今夏收購「曼城叛將」祖奧簡斯路，進一步「曼城化」，下季挑戰對方王者寶座。

祖奧簡斯路因為同曼城領隊哥迪奧拿鬧不和，今年1月被外借去拜仁慕尼黑，由於呢位28歲葡萄牙國腳買斷費高達7,000萬歐元(約5.9億港元)，令拜仁卻步，無意收購佢。與此同時，哥帥亦唔想收回呢位「頂心杉」，相信會搵其他買家，除咗盛傳皇馬、巴塞隆拿有意簽入祖奧簡斯路之外，根據德國記者Kerry Hau爆料，阿仙奴現時亦加入爭奪。

事實上，阿仙奴現時左後衞基蘭泰亞尼好大機會轉投紐卡素，球隊需要簽入新左閘填補空缺，祖奧簡斯路有英超經驗，並有出色表現，無疑係最佳接替人選。加上哥迪奧拿同阿迪達私交甚篤，應該唔介意將祖奧簡斯路放畀對方。

不過，祖奧簡斯路7,000萬歐元身價偏貴，成為交易一大障礙，唔知哥帥肯唔肯睇在阿迪達份上，以「友情價」賣畀兵工廠呢？