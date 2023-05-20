男拔連贏喇沙德信　四強大戰裘錦秋

Panasonic學界籃球邀請賽周六（20日）上演男子A組及D組賽事，上屆冠、亞軍英華書院和拔萃男書院分別取得兩勝，晉級周日舉行的四強賽。英華將與北角協同中學重演精英賽8強戲碼，至於男拔則將與裘錦秋中學（葵涌）爭入決賽。

男子D組由賽事4屆冠軍拔萃男書院大戰精英賽季軍喇沙書院揭開序幕，男拔今場明顯有備而來，甫開戰就大打快攻。喇沙初段未適應節奏，面對男拔強攻顯得有點吃力，加上男拔身形佔優搶得不少籃板球，鍾志榮單節7分，梁卓炫亦博得「and 1」拉開至16：2。陷入苦戰的喇沙由劉子睿罰球「止血」，惟男拔的黃浩霆再轟三分球，首節領先19：3。喇沙射手文佐鳴第二節射入三分球，為球隊振士氣，可惜機會太少，喇沙中後段僅以罰球得7分，至於男拔繼續掌控節奏，鄭祉活更個人連得7分，助男拔大勝27：15。

男拔第二場對德信中學，後者由男拔舊生、甲一前最有價值球員蔡再懃領軍。最終男拔憑鍾志榮得12分，以27：15再贏一場，強勢晉級4強，將大戰C組首名裘錦秋中學（葵涌）。男拔今年失落精英賽資格，眾將在Panasonic賽鬥心更盛，其中鍾志榮於小組賽合取19分，成為球隊晉級功臣。因為「鍾意玩、鍾意食」，鍾志榮有「雪糕」這個花名，和球場上表現拚命的他形成強烈對比。

第一次出戰Panasonic賽的他說，球隊齊心為中六生而戰：「有些中六師兄之後未必會參加『學界馬拉松』，所以Panasonic可能是他們最後一個比賽，我們都特別用心準備。第一次打Panasonic賽，好想幫師兄贏冠軍，幫他們一圓心願。」

三年疫情下，學界比賽少之又少，「雪糕」十分珍惜每一場比賽，並視師兄為榜樣，向夢想進發：「疫情期間所有比賽停晒，有時我會重溫師兄打Panasonic、精英賽的片段，想起中一、二的自己，那段日子真的好想打籃球！其中葉耀邦、梁嘉顯兩個兄特別令我難忘，他們以前是學界球星，現在已是甲一球員，好犀利啊！如果有機會我都好想請教他們，因為我都好想成為職業籃球員。」

A組方面，衞冕的英華書院強勢登場，首場重遇精英賽4強對手嗇色園主辦可藝中學，憑任竣陽和吳委峻各得7分及6分，以30：18取勝，第二場亦以40：11大破蒙民偉書院，以小組首名姿態打入四強，將與B組首名北角協同中學爭決賽席位。