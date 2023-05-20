坦哈格爆拉舒福特拖延續約　原因竟然係咁！

曼聯今季成績冒升，進步最大球員非拉舒福特莫屬，呢位英格蘭國腳今季各項賽事已入29球，係佢出道以來最佳成績，不過呢位25歲球星同曼聯只剩1年合約，續約談判更一直「拖字訣」。消息指原來拉舒福特係想等新班主上場，博取更優厚嘅續約條件！

拉舒福特目前喺曼聯有20萬鎊(約195萬港元)周薪，原本合約今夏屆滿，曼聯就啟動自動續約1年條款，並且開出一份30萬鎊(約292萬港元)周薪嘅新約，可惜「福仔」仍然唔肯接受，令談判陷入僵局。曼聯領隊坦哈格日前表示：「我知道續約拖延嘅原因，但唔會講出嚟，我哋想佢留低，佢亦都想留低，大家要等待呢個過程，我哋最後都會搵到對方。」

英國《太陽報》報道，拉舒福特喺續約採取「拖字訣」，係希望等到新班主上場後，可以提供更優厚嘅合約條款，據聞曼聯新班主將會係英國超級富商拉特克利夫或者係卡塔爾財團，新班主上場當然唔想失去球隊王牌球星，有利「福仔」拎到最好嘅待遇。