阿仙奴不敵森林自爆！曼城提前衞冕英超

阿仙奴自爆！「兵工廠」周日凌晨英超作客諾定咸森林，中場馬田奧迪加特犯嚴重錯誤，直接交失波畀森林進行反擊，結果被森林射手艾禾尼爾射入全場唯一入球輸波，阿仙奴全失3分，只剩下一場比賽下落後曼城4分，「藍月亮」提前3輪成功衞冕英超。

阿仙奴變陣出擊，以「343」作客森林，4個中場以佐真奴、格列沙加、馬田奧迪加特及湯馬士柏迪組織，前線加爾比捷西斯配搭布卡約沙卡及李安度杜沙特攻堅，但球員明顯未適應新陣式，雖然控球率高，但感覺推進能力較弱，幾次射門亦無功而還。

馬田奧迪加特更於19分鐘無壓力下犯錯，於森林前場突然向後交波，直接交咗畀森林中場傑斯韋治，傑斯韋治立即長驅直進打反擊，再交畀前鋒艾禾尼爾射入，森林憑呢個入波領先上半場。

下半場雖然阿仙奴積極反撲，但始終咬唔入森林，最終亦以0比1輸波。由於阿仙奴只剩低1場聯賽，現時落後曼城4分，已經肯定無法超越「藍月亮」，親手將聯賽錦標拱手相讓。至於全取3分的諾定咸森林，護級形勢大好，下季好大機會可以留喺英超作戰。