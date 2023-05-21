【有片】曼城瘋狂慶祝奪冠　熱血爭標歷程片段流出

由於阿仙奴喺周日(21日)凌晨英超作客0比1不敵諾定咸森林，造就榜首曼城不戰而勝，提早3輪穩奪冠軍。一眾「藍月亮」球員睇直播，見到兵工廠輸波後，立即喺訓練基地大肆慶祝，會方亦非常有效率，剪輯球隊今季爭標歷程片段，包含更衣室內領隊哥迪奧拿及球員激情講話，盡顯王者霸氣。

曼城將於周日(21日)晚英超主場對車路士，原本自己贏波都可以捧盃，但球員仍然非常關心阿仙奴對森林嘅賽果，一齊喺訓練基地內坐定定睇直播，球證吹完場一刻，菲爾科頓、祖利安艾華利斯、基亞利殊、貝拿度施華等球員及領隊哥迪奧拿都激情擁抱慶祝，並紛紛喺社交網發表奪冠感受。

隊長根度簡話：「英超係世界上最激烈聯賽，可以實現3連冠實在十分特別，我哋陣容非常強大，好榮幸可以擔任隊長，今季令我永世難忘。」呢位32歲德國國腳將於今夏約滿離隊，盛傳會轉投巴塞隆拿。

至於另1位可能離隊嘅中堅拿樸迪話：「一個美好嘅球季，我哋為冠軍而戰，感謝球隊上下每一個人，我為大家感到驕傲。」至於人氣王艾寧夏蘭特話：「大家總係付出最大努力，擁有堅定信念，呢隊就係曼城。」

曼城成為繼曼聯之後，英超成立以來，第2支可以實現3連冠嘅球隊，「藍月亮」亦已經打入今屆歐聯及英足盃決賽，有望成為三冠王。