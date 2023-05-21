卡斯米路驚天倒掛　坦哈格：佢超出所人期望

曼聯喺周六(20日)晚英超作客以1比0擊敗般尼茅夫，餘下2場再攞1分，就可以取得前4位參加下屆歐聯。卡斯米路今仗以倒掛入波，技驚四座，賽後獲領隊坦哈格激讚貢獻巨大，超出所人期望。

呢個金球喺開賽9分鐘出現，曼聯中場基斯甸艾歷臣由中路傳入禁區，對手馬高斯辛尼斯解圍失誤，卡斯米路順勢打倒掛射入，非常精彩。

呢位31歲巴西防守中場今季上陣48場入6球，而且往往係關鍵性入波，包括上年10月對車路士，戰至補時建功協助紅魔術逼和1比1，英足盃第4圈對雷丁，卡斯米路梅開二度幫球隊贏3比1。其後英聯盃決賽，卡斯米路又入波，成為奪冠功臣，今仗爭英超前4位關鍵之戰，佢為紅魔鬼一箭定江山，入球含金量極高。

賽後領隊坦哈格話：「卡斯米路呢個入球非常精彩，佢係一位出色球員，總可以帶來驚喜，佢嘅組織力、位置感、控球、入球能力都極之優秀，佢嘅奮鬥精神帶動球隊團結一致，實在係一位偉大球員，卡斯米路加盟以來嘅表現，已超出所人期望，對球隊貢獻非常巨大。」

曼聯現時領先第5位利物浦3分，對方只剩下1場聯賽，紅魔鬼餘下2場英超都係主場出擊，對手分別係車路士同富咸，要和波攞1分應該唔難。