利物浦4星告別　笑中有淚

拿比基達(左一)、占士米拿(左二)、羅拔圖法明奴(右二)、阿歷士張伯倫(右)將於今夏離隊。

利物浦喺周六(20日)晚英超主場僅逼和阿士東維拉1比1，爭入前4位參加下屆歐聯機會非常渺茫。由於今仗係紅軍今季最後一場主場賽事，會方特別為4位將會離隊嘅球員占士米拿、羅拔圖法明奴、拿比基達同阿歷士張伯倫舉行告別儀式，羅拔圖法明奴更加取得入球，可惜未能為球隊贏波。

拿比基達同阿歷士張伯倫今場冇份披甲，至於占士米拿、羅拔圖法明奴等到72分鐘後備上陣，後者臨完場前入波，協助利物浦逼和對手1比1。由於紅軍已落後第4位曼聯3分，僅剩下1場聯賽，反觀曼聯仲有2場聯賽在手，利物浦入前4位機會近乎絕望。

效力咗利物浦8年嘅羅拔圖法明奴賽後流下男兒淚，顯得依依不捨，但佢好快平復心情，同球迷簽名及合照道別，盛傳國際米蘭及皇馬都有意簽呢位31歲巴西前鋒。

至於同樣效力利物浦8年嘅37歲老將嘅占士米拿表示，唔排除將來會重返紅軍效力，有傳佢即將轉投白禮頓。

賽後利物浦為「離隊4子」頒發比賽相片集作為紀念品，答謝佢哋對球隊嘅貢獻。