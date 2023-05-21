拜仁自爆輸波　睇怕冠軍凍過水

德甲榜首拜仁慕尼黑玩「自爆」，喺周日(21日)凌晨聯賽主場領先之下，以1比3倒輸畀RB萊比錫，痛失爭標主動權。第2位多蒙特只要周日(21日)晚作客擊敗奧格斯堡，就可以升上第1位，有望打破拜仁德甲10連冠壟斷局面。

拜仁慕尼黑上半場25分鐘，由基拿比射入打開紀錄，但換邊後卻大崩潰，RB萊比錫打反擊，由干拉特賴馬勁射入網扳平1比1。拜仁陣腳大亂，防線連番出錯，被判罰2球12碼，RB萊比錫由尼干古、蘇保斯拉爾分別主射入網，反勝3比1，領先第5位弗賴堡4分，提早一輪奪得下屆歐聯入場券。

賽後拜仁教練杜曹話唔知點解球隊下半場失準：「我哋開局唔錯，原本可以入第2球，但下半場踢唔出狀態，我都無法解釋。」杜曹3月底接替被炒嘅拿高斯文，成為拜仁主帥，但如果球隊失落德甲冠軍，恐怕佢都會帥位不保。

拜仁下仗煞科戰作客科隆，至於多蒙特餘下2場分別作客奧格斯堡，主場對緬恩斯，只要全勝就可以自2011/12年球季之後，再嘗德甲冠軍滋味。