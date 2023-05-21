英超早場　列斯聯搶分護級大晒冷

周日(21日)晚英超早場由韋斯咸主場迎戰列斯聯，「錘仔幫」剛於上周中打入歐協聯決賽，士氣大振，今仗勢必乘勝追擊，預料會強攻對手。至於列斯聯急需要搶分護級，近期踢法非常進攻，加上近11場英超有10場總入球開出3球或以上，中位數2.5球嘅入球大值得追捧。（Now 621周日晚8時30分直播）

韋斯咸上仗歐協聯4強次回合作客以1比0擊敗阿爾克馬爾，兩回合「雙殺」呢支荷甲球隊，表現令人刮目相看。事實上，「錘仔幫」不時有佳作，近4次主場取得3勝，包括擊敗勁旅曼聯，整體表現不俗，今仗聯賽主場謝幕戰，相信會採取積極踢法，力爭贏波答謝球迷一季嘅支持。

另邊廂，排尾三嘅列斯聯餘下兩場聯賽，必須力爭全勝，否則好大機會降班，惟有豁出去一搏。雖然列斯聯近7場英超不勝，但表現並唔太差，上仗迎戰強隊紐卡素，都主動出擊，結果打和2比2，作客對住曼城亦取得入球，今仗該能攻破韋斯咸防線。睇番雙方近4次交鋒亦有3次總入球達到3球或以上，今仗開大機會甚高。

直播表

周日6:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC水原

無綫myTV Super

周日6:30pm 意甲 萊切 Vs 史柏斯亞

Now 639

周日7:00pm 法甲 阿些斯奧 Vs 雷恩

Now 638

周日7:30pm 德乙 紐倫堡 Vs 羅斯托克

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 華歷簡奴 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日8:30pm 英超 韋斯咸 Vs 列斯聯

Now 621

周日8:30pm 荷蘭甲組聯賽 阿積士 Vs 烏德勒支

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 白禮頓 Vs 修咸頓

Now 622

周日10:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周日11:00pm 英超 曼城 Vs 車路士

Now 621、611

周日11:05pm 法甲 羅連安特 Vs 朗斯

Now 638

周一凌晨零時 意甲 拿玻里 Vs 國際米蘭

Now 639

周一0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 皇家馬德里

Now 632

周一2:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 拉素

Now 639

周一2:45am 法甲 歐塞爾 Vs 巴黎聖日耳門

Now 638

周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 貝迪斯

Now 632