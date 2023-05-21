Panasonic學界賽　英華男拔入決賽

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Panasonic學界籃球邀請賽周日（21日）進行最後1個比賽日，率先舉行的是兩場男子4強，最終英華書院及拔萃男書院，分別力挫北角協同中學及裘錦秋中學（葵涌），打入決賽。

首場由英華書院對北角協同中學，兩支同樣由朱耀明任教的球隊正面交鋒，北協雖然有辛譽燁籃底得分先拔頭籌，但其後幾次進攻機會皆未能把握，反觀英華有吳委峻，靳弘毅及倪嘉仁先後得手，以8:4領先第1節。北協第2節嘗試反擊，但大多被英華成功防守，直到次節開始近5分鐘，才憑岑嘉豪籃底放入兩分終止得分荒。但英華其後有梁子森及龍鑫挺身而出，加上吳委峻禁區內連取4分，助球隊拉開至19:8，北協的黃頌文之後攻入1記3分，並在3分線外搏得犯規後，命中3球罰球，為球隊燃起希望，但梁子森末段再於籃底建功，助球隊贏22:14完場。

另1個決賽席位在裘錦秋中學（葵涌）及拔萃男書院之間誕生，賽事由陳偉邦命中1球中距離拉開序幕，加上鄭祉活搶贏進攻籃板後建功，男拔初段以4分領先，而裘錦秋開局手感一般，僅能靠黃雋義兩罰中一取分，以1:6落後完第1節。兩隊戰至第2節手感依然一般，超過5分鐘未能取得分數，裘錦秋戰至接近最後3分鐘，憑姚卓曦連取6分追成7:10，保有一線生機，但都未能平反敗局，男拔贏16:9完場。

女子組將會在男子4強後展開。由協恩中學鬥裘錦秋中學（葵涌），球迷可按直播ICON，或按下面鏈結收看直播：