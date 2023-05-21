秘密武器？國米或用「反骨仔」防守夏蘭特

今屆歐聯決賽將由曼城對國際米蘭，輿論一面倒睇好曼城可以贏波奪冠，但身為2010年歐聯盟主嘅國際米蘭亦唔會坐以待斃，意大利傳媒爆料，國米教練施蒙尼恩沙基可能派出「反骨仔」史堅尼亞防守曼城射手艾寧夏蘭特。

史堅尼亞今年1月確定唔續約，並將於今季結束後以自由身轉投巴黎聖日耳門，成為國米球迷眼中嘅「反骨仔」，呢位28歲斯洛伐克國腳自3月歐聯16強次回合對波圖後，因為接受手術治療傷勢，一直未再上陣。

不過，史堅尼亞近期已經返回意大利操練，並向管理層示好，希望出戰歐聯決賽，意大利著名教練卡比路亦認為史堅尼亞係國米防守艾寧夏蘭特嘅最佳人選，建議「細恩」重新起用佢扼守中路。

至於國米球迷對於是否應該畀史堅尼亞踢歐聯決賽，意見分歧，有人認為如果佢可以協助國米奪冠，就會原諒佢，但唔少國米球迷堅持要雪藏史堅尼亞，到時施蒙尼恩沙基會唔會派史堅尼亞上陣，可能成為決定勝負一大因素。