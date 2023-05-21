協恩大勝裘錦秋　實現8連霸

「Panasonic學界籃球邀請賽」女子決賽，裘錦秋中學（葵涌）和衞冕的協恩中學重演精英賽4強戲碼，兩軍今季第3度交鋒，裘錦秋無緣創造「奇迹」，協恩憑李佩沛和姚采芸各得14和12分，以66：13大勝，實現8連霸。

今季裘錦秋和協恩第3度交手，前兩次分別於精英賽第二階段及4強碰頭，裘錦秋兩仗分別以34：58及37：88告負。決賽回復4節停錶制，協恩沉著應戰，開段由姚采芸和黃雅婷於內線連得6分，控衞李佩沛穩住節奏，更投進三分球，一段9：0攻勢。

裘錦秋團隊命中率不佳，一直無法拉近比分。相反協恩已經「熱好身」，隊長姚采芸單節轟8分，助球隊首節以20：4領先。第2節協恩的陳詠琛和李佩沛外圍發炮，內線亦有李心悅和姚采芸得分，拉開至30：4，裘錦秋僅靠張韻漾罰球「止血」，半場落後7：32。

裘錦秋王牌中鋒戴欣婷遭協恩貼身招呼，第3節才「開齋」，惟她之後再被「封鎖」，全場僅得2分。換邊後，協恩繼續控制戰局，第3節拋離至44：11。協恩最後一節進入「得分模式」，李佩沛連轟兩球三分，毛凱欣中距離得手，李心悅的後轉身放籃亦贏得不少掌聲，協恩單節狂轟22分，裘錦秋無法挽回劣勢，此節僅得2分，最終協恩以66：13大勝奪冠。

協恩中六生李佩沛打出身價，全場轟4記三分，共得14分，隊長姚采芸亦有12分進帳。裘錦秋則以張韻漾以7分居首。