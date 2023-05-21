吳委峻倪嘉仁合轟29分　英華挫男拔達成三連霸

Panasonic學界籃球邀請賽今日（21日）決出冠軍。熟悉的臉孔，一樣的夢幻對決，這次贏家是英華書院，憑著吳委峻和倪嘉仁合力攻入29分，以43：39擊敗拔萃男書院，達成三連霸。

英華、男拔分途擊敗北協和裘錦秋，連續兩屆會師決賽。英華沒給對手緩衝時間，開局已火力全開，任竣陽和倪嘉仁快攻，吳委峻充當炮台，單節射入3球三分，領先22：10。男拔靠身高1米94的吳翊旺肆虐籃下，打出7：0的攻勢止血，加上陳偉邦三分中鵠，半場追成21：28。

男拔小將陳偉邦內外開弓，師兄也沒有懈怠，貼身招呼射手，又在內線築起高牆，令英華長達9分鐘只有2分，反超前31：30。英華的龍鑫博到「and 1」，雖然未能命中，但任竣陽壓哨補籃，領先34：31進入決勝節。

「拔萃」和「Let’s Go Ying Wa」的打氣聲勢均力敵，但場上氣勢傾向男拔，皆因陳偉邦手感發燙，連取5分，再次反超前38：36。英華在壓力下，耗盡24秒進攻時間未能出手。眼看勝利快要溜走，吳委峻挺身而出，一記精彩的轉身上籃，再射入三分，硬是扳回42：38。最後關頭，倪嘉仁打出鐵血防守，接連阻擋陳偉邦和鍾志榮得分，雖然吞下五犯離場，但英華以43：39險勝男拔，達成三連霸，絕對值得。