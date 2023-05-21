李斯特城面臨星散　4大猛將勢「跳船」

現時排英超尾二嘅李斯特城深受降班威脅，一旦護級失敗，陣中主力勢必離隊，其中中堅蘇恩古更加率先「跳船」，將於今夏以自由身離隊，轉投西甲勁旅馬德里體育會，3位中場猛將占士麥迪臣、哈維班尼斯、泰利文斯亦成為各大豪門招攬目標。

根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，蘇恩古已經同馬體會達成加盟協議，雙方將會簽約4年。呢位26歲土耳其國腳2018年由弗賴堡加盟李斯特城，上陣132場入4球，但今季不受重用，只有7次英超披甲，希望轉戰西甲後可以重生。

此外，李斯特城「黃金中場」亦面臨拆骨，泰利文斯將於今夏約滿，阿仙奴、利物浦都有興趣簽入呢位26歲比利時國腳，佢本人「大諗頭」想加盟皇馬。

至於占士麥迪臣、哈維班尼斯成為紐卡素收購目標，2人今季英超合共轟入22球，「喜鵲」有望取得下屆歐聯入場券，計劃以8,000萬鎊(約7.8億港元)買晒呢2位進攻好手，提升爭標實力。

李斯特城將於周二(23日)凌晨英超作客紐卡素，占士麥迪臣、哈維班尼斯可以趁機向「未來老闆」展示實力。