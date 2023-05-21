李佩沛奪Panasonic賽三分王：放心交棒

協恩控衞李佩沛決賽轟入4記三分球，收穫全場最高14分，帶領協恩實現8連霸，她亦以8球三分奪得賽事「三分王」，繼贏得精英賽最有價值球員後，再獲大賽獎項。

這位中六生在賽場上表現愈來愈好，穩打穩紮的控球為協恩穩住軍心，加上外投準繩，贏得不少球迷歡心，賽後亦有不少人找她合照。不說不知道，原來這只是「佩沛」第一次正式出戰Panasonic賽：「今年是我第一次，也是最後一次打Panasonic賽，之前亦未試過在修頓打，好開心球隊離4冠目標又近一步。」

「佩沛」的聲音變得沙啞，她解釋這幾天都是帶病上陣，整體表現只算「合格」：「控衞來說，我可以再做好一點，讓隊友接得更舒服，提高流暢度。不過開心見到球隊這天入局更快，做到部署守住對手兩個得分主力，搶籃板、打快攻，組織都好順暢。」

作為前任隊長，李佩沛深明帶領協恩延續奪冠之路面對甚大壓力，她鼓勵現任隊長姚采芸放膽迎接挑戰：「今次我沒有精英賽緊張的感覺，因為這兩個比賽（Panasonic賽和『學界馬拉松』）都是以中四、五球員為重心，我亦放心交給她們。姚采芸其實進步不少，希望她可以激情一點、投入一點，帶動球隊氣氛，令大家打得更安心。下年我們不在，她們都要靠自己了！」