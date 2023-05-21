包攬所有個人獎項　吳委峻夢想成為「香港最強」

MVP、得分王、三分王⋯⋯吳委峻拿滿獎品，看着鏡頭笑得內斂，但一向「用成績說話」（以往訪問總是話不多）的他，罕見地，說了一大段話。

「英華成日被人看不起。」背負傳統勁旅的名字，在九龍區D1和佳得樂比賽不敵男拔，又在精英賽大熱倒灶，「尤其精英賽輸給聖若瑟，很多人說我們賴粒6號波。那段日子很不開心，練球也沒甚麼鬥志。」直到兩個月前飛往台灣，與HBL球隊能仁家商練習：「英華在香港算快，但別人比我們快一倍。年紀輕輕，做Gym力量又比我們大。」意識到沒有理由倦怠，他重新振作，朝着Panasonic冠軍進發。

四場比賽（前三場只打兩節），6球三分，41分，其中17分發生在決賽。他用行動演繹了「大心臟」三個字，也證明努力不會白費：「在這種天氣下，一星期練五六日，個個都好辛苦，但好值得。」他感謝家人、女朋友、教練朱耀明，當然不少得共同奮鬥的兄弟：「我們傷了幾個主力，鍾子豪、梁子森、莫煒謙⋯⋯但隊友沒有放棄，個個都超出自己的實力，才有後面的事情發生。」

拍攝Panasonic場刊時，球員需要列出自己的位置和目標。吳委峻的答案特別深刻——打足五個位，還有「香港最強」。看似不知天高地厚，但敢做夢，就有實現的可能：「我想成為香港最勁，幫香港打出國際，不再讓別人說香港籃球唔掂。」