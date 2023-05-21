協恩姚采芸「隊長魂」爆發　首次獲選MVP

協恩中學隊長姚采芸於女子決賽一戰攻守兼備，賽後獲選為最有價值球員。這位協恩中鋒今場首節交出8分，帶領協恩迅速入局，最後以66：13大勝裘錦秋中學（葵涌），繼學界賽、精英賽之後再奪錦標。

17歲的姚采芸認為今次奪冠別具意義：「有種『come back』的感覺，之前的師姐都回來看我們比賽，像一種傳承。」這個自認為「協恩最沒有霸氣的隊長」，半場時就被教練訓斥她未做好領導角色，因而哭了一遍，最後她貢獻12分，加上防守表現出色，證明自己有力接棒。

她說：「我自己都覺得未做到隊長的角色，但透過這些大賽累積信心，以前都是專注防守，今天好開心能得分，希望之後可以繼續進步。能夠獲選為MVP覺得好開心，我從未試過贏大賽MVP的，以前都是李佩沛，好驚喜！」

協恩最後兩分鐘派上全部中六生，這個畫面亦令姚采芸相當感動，中六生畢業後，她期望自己能帶領師妹，繼續傳承協恩的「霸業」：「中六生真的打得好好，最尾放她們上場，好像已經沒有遺憾。Panasonic賽奪冠，像check list一樣，又完一個大賽，之後就到學界馬拉松。」