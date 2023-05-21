Panasonic女子得分王戴欣婷望繼續挑戰協恩

裘錦秋中學（葵涌）周日（21日）在Panasonic學界籃球邀請賽2023女子決賽中雖然不敵協恩，但陣中主力戴欣婷仍以累積30分，贏得今屆賽事女子得分王獎。首次出戰這項賽事的戴欣婷，不忘感謝隊友的支持，她表示希望透過今次賽事吸取經驗，並誓言會繼續視挑戰協恩為目標。

賽前已表示希望再與協恩一決高下的戴欣婷，今次如願登上在決賽遇上強敵，賽後她也分享到自己感受：「進攻上唔係好到位，但我覺得防守已經有進步，我哋之後會繼續挑戰協恩。」兩隊今季第三次交手，相比起此前兩次在精英賽碰頭，今次要在決賽中再度挑戰強敵協恩，作為裘錦秋主將的戴欣婷，也承認遇到對手嚴密盯防：「佢哋全場都盯實我，一攞波就有兩個人嚟夾，所以係難攞波同攞位去做1對1。」

首次出戰Panasonic學界籃球邀請賽，戴欣婷就以30分贏得今屆賽事女子得分王獎，她不忘感謝隊友支持：「係佢哋畀機會我去做進攻點，我可以有1對1嘅機會，都係隊友幫我創造出嚟。」總結今次賽事，她說會視為一次吸取經驗的好機會：「雖然好可惜決賽輸咗，但今年都係我第一次打Panasonic，冇可能第一次就攞冠軍，希望從失敗中攞經驗，下年再嚟過。」