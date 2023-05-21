倪嘉仁盡回大佬責任　無緣個人獎項仍覺開心

記得英華書院失落精英賽冠軍後，倪嘉仁用球衣蓋頭痛哭，說自己沒盡「大佬」責任。所謂大佬，無關個人數據，是能不能帶起球隊。今日（21日）Panasonic學界籃球邀請賽，英華三連霸，他無緣任何個人獎項，卻打出大佬風範。

「所有獎項去晒阿峻（吳委峻）那裏，我勁開心。」學界逃不過換屆，英華三大主力——他、任竣陽和莫煒謙都是中六，「朱sir（教練朱耀明）成日擔心我們走了，沒人接班，但今日細仔個個都好叻。英華一向是『薪火相傳』四個字，我們傳承師兄，達成三連霸，細的也會傳承下去。」

由失落精英賽冠軍，到達成Panasonic三連霸，他說沒想證明什麼，只是「英華打返英華波」，但有另一重意義：「今日一開波，我告訴自己真的最後了，沒包袱，開開心心、認認真真打一場就好。但贏球後，不知為什麼，有少少淚花。」

認真攻入12分，用牽引力拉開空間，以「Hustle」搶下籃板和偷波，還有最後關頭冒着五犯風險，截停鍾志榮進攻。倪嘉仁在中學最後一場五打五，當回「大佬」：「打完場波，阿sir對我說多謝，我就知道有盡責任，帶到球隊，引到注意，做（機會）給隊友，滿意了。」

編按：看倪嘉仁Instagram，常提到「Maximum effort」，趁這個機會問一下。他說這是自己的籃球哲學：「盡『仁』事，倪嘉仁的仁，聽天命。」疫情下凌晨四點落街練波，到內地跟操，連生日願望都是「再勤力一點」，原因無他：「因為太差，所以勤力。」