多蒙特贏波反超拜仁　煞科戰贏波即封王

德甲爭霸峰迴路轉，多蒙特周日(22日)作客3比0大破奧格斯堡，喺聯賽尾2輪再次超前拜仁慕尼黑上榜首，今個星期六(27日)煞科戰只要主場擊敗緬恩斯，就可以重奪失落11年嘅德甲冠軍，亦打破拜仁慕尼黑10連霸嘅壟斷局面。

實力超班嘅拜仁喺聖誕節同半季都係榜首，但自3月份爭議性炒教練拿高斯文，杜曹上任後一直滑落，被多蒙特後來居上。兩隊季尾你追我逐，第30輪多蒙特失分後，拜仁重上榜首，但嚟到尾2嘅33輪，拜仁周六(21日)輸畀RB萊比錫，令多蒙特重現希望。

多蒙特今仗前連續6場作客不勝，今場作客奧格斯堡亦老鼠拉龜，就算38分鐘主隊守將烏度卡食紅牌，多蒙特亦一直入唔到波。直到58分鐘，因睪丸癌缺席上半季嘅施巴斯坦賀拿打破僵局，呢位科特迪瓦射手84分鐘「執雞」再入一球，加上祖利安白蘭特補時錦上添花，助多蒙特贏出關鍵一仗。

多蒙特依家領先拜仁2分，喺自剩1輪聯賽之下，煞科戰只要主場贏緬恩斯，就可以繼2012年後再嘗德甲冠軍滋味。由抗癌成功到冠軍在望，施巴斯坦賀拿亦上演人生大逆轉：「難以置信！如果半年前有人話我知我今日會身處呢個環境，我唔會相信。」

施巴斯坦賀拿上年夏天加盟，被視為艾寧夏蘭特嘅繼任人，但球季未開始就被診斷患睪丸癌，結果用咗半年時間宣布抗癌成功。下半季復出成為多蒙特爆發主因，佢18場聯賽交出9個入波同5次助攻，如果最終幫助多蒙特奪冠，堪稱係足球壇嘅童話故事。