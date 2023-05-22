曼城冠軍派對　夏蘭特做主角被「圍攻」

曼城落實英超3連霸後，周日(21日)晚主場對車路士變成捧盃派對，完場後即舉行頒獎儀式。今季英超攻入36球嘅艾寧夏蘭特，自然成為派對入面嘅主角，當佢舉起冠軍獎盃嗰陣，即被隊友「圍攻」拎住香檳狂噴，艾寧夏蘭特亦表示：「喺曼城第1季開始得唔算差！」

曼城1比0贏車路士後，大批主場球迷即衝入場內狂歡，嚇到曼城球員都要返入更衣室，之後先再出番嚟進行冠軍頒獎典禮，頒獎完畢後全隊繼續留喺場上開P，球員亦逐一同冠軍獎盃合照，當艾寧夏蘭特影相嗰陣，一班隊友即用香檳幫佢「洗頭」，基爾獲加更追住佢狂噴。

當基亞利殊接受電視台訪問，心情High爆嘅艾寧夏蘭特亦「亂入」爆粗，對住直播鏡頭話：「你知道我好X愛你！」之後到佢接受《天空體育》訪開，艾寧夏蘭特表示：「呢啲係我會記一世嘅回憶，老實講我冇準備到要講乜，只係想享受呢一日。第1季有36個聯賽入球、英超冠軍，仲有2場決賽，開始得唔算差！」