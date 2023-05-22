雲尼斯奧斯被羞辱再被逐　各地球星聲援

周一(22日)凌晨西甲出現混亂場面，皇家馬德里作客0比1不敵華倫西亞一仗，巴西球星雲尼斯奧斯祖利亞被主隊球迷不斷歧視同羞辱，一度流下男兒淚，佢向球證投訴令比賽暫停，但最終都「冇下文」，反而喺完場前同對方球員衝突被逐。雲尼斯奧斯賽後怒轟西班牙係「種族歧視之國」，並獲麥巴比、尼馬等各地球星聲援。

華倫西亞要為護級而戰，相反皇馬已踢風流波，不過雲尼斯奧斯就成為主場球迷攻擊目標。華倫西亞上半場領先1比0，積極反撲嘅皇馬，71分鐘由雲尼斯奧斯左路突破殺落底線，點知場上竟然出現第2個波，古馬特就故意將個波踢向雲尼斯奧斯，將佢本來準備傳中嘅波撞走，冇品行為惹嚟皇馬抗議。

呢個時間主場球迷不斷羞辱雲尼斯奧斯，不斷大叫「猴子」、「去死」兼做出猩猩嘅種族歧視動作，雲尼斯奧斯即時喊住向球證投訴，並直接指出對佢種族歧視嘅球迷，多名皇馬球員亦衝去場邊同球迷對罵，令比賽一度暫停，但球證最終都係要比賽重開。

補時階段再次發生衝突，雲尼斯奧斯不滿對方拖延時間而發生衝突，佢一度被對手鎖頸，但球證睇完VAR，只係向出手報復嘅雲尼斯奧斯出示紅牌。呢位巴西前鋒賽後喺社交網發長文炮轟西甲：「唔止1次、2次、3次發生，種族歧視喺西甲已經變成平常事，西班牙喺巴西人眼中成為『種族歧視之國』。」

事件發生後，各地球星紛紛聲援雲尼斯奧斯，基利安麥巴比、尼馬、拉菲爾利亞奧、里奧費迪南、盧卡斯柏基達等各地聯賽球星都出聲力撐。