4月份「最佳撲救」：香港U23門將龐焯熙

香港U23門將龐焯熙（Bear）憑4月2日，在青衣運動場對晉峰的「賽馬會菁英盃」分組賽中，救出對手羅拔奧度的頭槌，獲球迷投票選為Hanstti Soccer 4月份「最佳撲救」。

由於此前受新冠疫情影響，Bear今季才首次渡過1個完整球季，並首次獲得「最佳撲救」，他指得悉投票結果後，全隊上下都為其感到高興，但他仍對未能協助球隊取勝感到可惜：「攞到獎梗係開心，不過球隊成績先係最緊要，就好似對晉峰呢場波咁，全隊好有決心去贏，仲要入咗兩球，但係最後只係打和，大家都好失望.......。」

本季香港U23不時遭遇大敗，Bear更曾在1場賽事中失掉10球，他形容今季「上了重要的一課」，感恩能累積面對困境嘅經驗：「呢季有段時間我表現同心態都唔好，就算有時踢得好都幫唔到大家幾多，好感恩有機會面對挫折，呢啲經驗非常難得。」談到球隊下半季演出有進步，Bear笑言大家隨時間洗禮有所成長，學會積極面對失誤：「失誤之後唔可以令自己有陰影，因為如果繼續驚落去，好容易繼續犯錯，反而要正視問題，場波完咗就睇片睇番出咗咩問題，咁先會有改變。」

4月份「最佳撲救」得主龐焯熙，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金劵外，還自動躋身6月1日(四)開始公眾投票的年度「最佳撲救」候選名單。

【Hanstti Soccer每月最佳撲救】

8、9月份‧梁興傑（標準流浪）

10月份‧盧兆崎（標準流浪）

11月份‧袁皓俊（理文）

12月份‧戴廷匡（深水埗）

1月份‧奧利斯（深水埗）

2月份‧費查（港會）

3月份‧葉鴻輝（東方）

4月份‧龐焯熙（香港U23）