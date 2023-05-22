4月份「最佳金球」：深水埗前鋒陳灝

深水埗前鋒陳灝憑4月2日，假大埔運動場與和富大埔的「賽馬會菁英盃」A組賽事中，為球隊先拔頭籌的入球，除協助深水埗取得賽事首勝，並獲球迷投票選為Hanstti Soccer 4月份「最佳金球」。

深水埗今季於「賽馬會菁英盃」遲遲未能開齋，去到4月初分組賽尾聲，面對和富大埔的深水埗雖然已無緣晉級，但陣上球員並未有放軟手腳。其中正選上陣的陳灝，49分鐘把握前場反搶成功，引球推進至禁區頂勁射破繖，替深水埗先開紀錄。今季首次征戰港超的陳灝，對獲獎感到驚喜：「我諗唔到可以攞獎，見到其他候選入波都好靚，可以贏到好榮幸，好開心，呢個獎係畀到我更大動力。」

今季征途已告一段落，陳灝也不忘為表現作總結：「季初一開始落場係有啲唔適應，會好緊張，但隊友同教練都幫咗我好多，感覺自己係不斷進步緊；經過贏大埔嗰場波之後發現，原來平時喺練波期間做到嘅嘢，係可以喺比賽中做到嘅。」陳灝認為雖然勝仗來得較遲，但依然對球隊起到激勵作用。他透露新一季好大機會繼續留效深水埗，並已為來季訂立更高目標：「我對自己嘅目標係可以入多啲波，爭取更好嘅表現，今季開頭係比較差，輸咗好多場波，希望來季會好好多。」

4月份「最佳金球」得主陳灝，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金劵外，還自動躋身6月1日(四)開始接受公眾投票的年度「最佳金球」候選名單。

【Hanstti Soccer每月最佳金球】

8、9月份‧祖連奴（標準流浪）

10月份‧丹恩奴域（傑志）

11月份‧汪雙財（港會）

12月份‧亞當貝利（港會）

1月份‧費利浦薩（晉峰）

2月份‧費查（港會）

3月份‧徐宏傑（理文）

4月份‧陳灝（深水埗）