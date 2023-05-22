「童踢同樂」發布會　深水埗足總攜手協辦

由香港救助兒童會（Save the Children Hong Kong）主辦，中國香港足球總會、深水埗體育會及基督教香港信義會天水圍青少年綜合服務中心支持協辦，「童踢同樂」計劃將於2023年6月下旬正式啟動，周一（22日）率先在香港救助兒童會總部舉行發布會，深水埗總監高俊基、主教練郭嘉諾，以及兩名球員戴廷匡、尼高拉斯，連同足總代表亦有出席。

香港救助兒童會主席簡俊傑、總幹事司徒恩，連同郭嘉諾、戴廷匡以及足總代表先在台上輪流發表感受，之後更一同觀看計劃的宣傳片，最後來到大合照時間，活動約1小時結束。

郭嘉諾隨後接受傳媒訪問時指，雖然即將辭任深水埗主教練一職，但球隊部分贊助及慈善活動仍與自己有關。「嘉諾Sir」透露離隊後將積極尋求新挑戰，但現階段仍未有落腳地：「香港揾球隊唔容易，亞洲好多地方嘅聯賽又開咗波，唯有做住足球相關嘅工作再等機會，但自己就傾向教一啲爭錦標嘅球隊。」至於剛與深水埗續約的年輕門將戴廷匡，則指至少不用擔心「無班落」，盼下季可以踢出水準，重返港隊：「自己由U12至U19都踢代表隊，但中間停咗係有啲唔開心，同埋想踢亞運，即使係初選名單都好，想證明自己有能力喺超聯立足。」

除此之外，同場出席的足總代表又提到來季超聯的比賽詳情：「預計8月中開季，盃賽數目同形式應該唔會太大變動，而隊數因為今年有升無降，我哋都會同甲組球隊聯絡，但最多都係一隊。當然得11隊安排賽程係有難度，但我諗競賽部可以做到，大家唔使擔心。」

為期三年的「童踢同樂」融合計劃將分階段，為6至8歲初小和9至12歲高小，兩個年齡組的香港兒童提供結合社交情緒元素的足球訓練，今次計劃亦將擴展到深水埗、天水圍等地區，服務約1,100名兒童。為加強推廣，香港救助兒童會將於6月16日舉行Inspire Cup七人混合慈善足球賽，旨在提高大眾對兒童心理健康的關注，並為「童踢同樂」籌集資金。