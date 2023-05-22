英超獨腳戲　紐卡素李城大火併

紐卡素周二凌晨主場迎戰「狐狸」李斯特城。紐卡素攞多1分就穩奪下屆歐聯入場券，射手哥林威爾遜腳風順到冇朋友，勢必火力全開，李城雖要為護級搶分，但防守勁甩轆有心無力，一於捧3.5球大盤。（Now 621周二凌晨3時直播）

紐卡素今季長居前列，依家排緊第3位，打少1場下領先第5位嘅利物浦3分，只要紐卡素今仗有分落袋，便可在煞科戰前領先紅軍至少4分，即係提早鎖定前4，重返闊別近廿載嘅歐聯戰場，一定搏埋佢。雖然「喜鵲」傷兵滿營，近況唔錯嘅積及梅菲同祖爾韋洛克都傷埋，但主帥艾迪侯域近期採用以攻代守戰術，畀之前甚少同場嘅哥林威爾遜及阿歷山大伊沙克齊齊掛帥，其中哥林威爾遜近6仗入8粒，弗到漏油。

狐狸防線穿窿頻失波

另一邊廂，李斯特城現時淪為尾2，降班危機日深，近兩仗輸畀富咸及利物浦後，眾將士氣低落。依家「狐狸」進退維谷，想搶分護級則要焗攻，反令防線暴露更多空位，球隊近6仗僅1勝之餘，場場有失波共失15球，猶如不設防，今場主勝得1.3倍冇肉食，既然紐卡素近6仗有5次開4球或以上，3.5球大盤更值捧場。