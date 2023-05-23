祖記遭雙重打擊　扣10分+慘敗爆150倍波膽

祖雲達斯由第2位跌至第7位。(Getty Images)

意甲傳統豪門祖雲達斯遭遇災難性打擊，意大利聯邦上訴法院正式宣布重審結果，判祖記造假帳罪成，扣減今季聯賽10分，雖然比原判扣少5分，但仍然令球隊跌出意甲前4位，好大機會無緣下屆歐聯，祖雲達斯士氣大受打擊之下，喺周二(23日)凌晨聯賽作客以1比4大敗於弱隊安玻里腳下，爆出150倍波膽。

意大利法院曾於今年1月宣判祖雲達斯造假帳罪成，包括用互換球員方式，隱瞞轉會費支出，以及聲稱球員喺疫情期間放棄4個月薪酬，但其實係延遲出糧，藉以整靚盤數。當時祖記被判罰扣聯賽15分，11位現任及前任管理層亦被罰「停賽」禁止參與足球事務。

其後會方提出上訴，法院上月暫緩扣分等處罰，令球隊升上意甲第2位，上訴法院經過重審之後，仍然判祖記罪成，但刑罰改為扣10分，尼維特等7位前高層獲判無罪。

雖然祖雲達斯獲得減刑，但對於爭取參加下屆歐聯，仍然造成致命打擊，因為扣10分之後，球隊由第2位跌至第7位。

其實法院今次畀足機會祖雲達斯，喺對安玻里開賽前宣布判決，如果球隊贏波，情況都未算太壞，因為下仗聯賽對AC米蘭，只要擊敗對手，就可以重返前4位，但祖記唔爭氣，防線錯漏百出，以1比4輸畀安玻里。

祖雲達斯現時落後第4位AC米蘭5分，加上前面仲有阿特蘭大及羅馬，即使餘下2場聯賽全勝，重返4位機會亦非常渺茫，會方準備再提出上訴。