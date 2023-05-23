祖記球星勢「跳船」　華荷域有望加盟曼聯

祖雲達斯上訴失敗，被扣聯賽10分之後，參加下屆歐聯機會非常渺茫，勢必掀球星「逃亡潮」，射手杜辛華荷域一直有去意，加上今次判決，進一步增加佢離隊可能性。根據英國《太陽報》爆料，曼聯準備乘虛而入，簽入呢位23歲塞爾維亞國腳。

杜辛華荷域2022年1月以7,000萬歐元(約5.9億港元)轉會費由費倫天拿加盟祖雲達斯，但發揮未如理想，至今為祖記踢42場聯賽僅入17球，入球率遠低於效力費倫天拿時期。呢位射手似乎亦後悔加盟祖雲達斯，而拒絕阿仙奴，一度傳出透過經理人聯絡兵工廠，希望入「廠」，但未有回音。

適逢另一支英超勁旅曼聯計劃收購前鋒，但要簽入頭號目標哈利卡尼，非常困難，所以改為打2位意甲射手域陀奧森漢、杜辛華荷域主意，由於前者身價高達1.3億鎊(約12.7億港元)，紅魔鬼或會傾向斟介杜辛華荷域，估計8,000萬鎊(7.8億港元)有交易，加上杜辛華荷域急於「跳船」，令成事機會更加高。

另外，今季表現大勇嘅拉比奧特應該唔會續約，今夏以自由身離隊，加上祖記一旦失去歐聯入場券，難以吸引人才加盟，增加重建難度。