紐卡素和波穩奪前4 相隔20年再戰歐聯

周二(23日)凌晨英超獨腳戲，紐卡素主場同李斯特城打和0比0，提早1輪穩奪前4位，意味將相隔20年之後，再次出戰歐聯。反觀2015/16年度英超冠軍李斯特城如果下仗煞科戰未能贏波，就會降班。

雙方今場都唔輸得，「新土豪」紐卡素實力勝一籌佔上風，41分鐘前鋒哥林威爾遜曾經近門起腳射中柱，僅過2分鐘輪到隊友米基爾阿米朗抽射中柱。

換邊之後，李斯特城後衞菲斯頭槌解圍亦中柱，幾乎攏烏龍，雖然紐卡素3次入波黃金機會都被門柱擋出，但和波拎1分，領先第5位利浦物4分，剩下1輪聯賽，已經夠分穩佔前4位。

紐卡素此前曾經出席2屆歐聯，包括1997/98年球季、2002/03年球季，「喜鵲」現時有沙特阿拉伯主權基金支持，今夏勢必大肆增兵，迎戰下屆歐聯，將成為一路異軍。

至於李斯特城近5場聯賽不勝，現時排尾三，位處降班區，落後尾四愛華頓2分，換言之下仗必須主場擊敗韋斯咸，加上愛華頓主場失分畀般尼茅夫，先至有機會護級成功。