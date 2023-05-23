阿根廷6.15訪華　黃牛飛炒到近2萬人民幣

阿根廷足總正式宣布，由美斯領銜嘅國家隊，將於6月15日喺北京踢熱身賽，雖然對手係澳洲，但預料仍然會吸引大量中國球迷入場觀戰，欣賞呢支2022年世界盃冠軍勁旅演出，網上已出現「黃牛黨」炒飛，最貴索價每張19,500人民幣(約22,000港元)。

阿根廷足總公布亞洲之旅2場熱身賽，包括6月15日喺北京對澳洲，跟住6月19日南下印尼首都雅加達，出戰印尼國家隊，據悉以美斯為首嘅世界盃冠軍主力都會隨隊參賽，勢必掀起追星熱潮。

雖然仲未有官方門票價錢，但已有「黃牛黨」趁機搵食，喺網上列出「黃牛飛」價錢，最貴類別索價每張19,500人民幣(約22,000港元)，其次係每張14,200人民幣(約16,000港元)，最便宜都要每張9,300人民幣(約10,500港元)。

更加人話如果要同美斯等阿根廷球員合照，必須最少拎出50,000人民幣(約56,400港元)，有美國傳媒誤將「黃牛價」當成真正價格報道，引起熱議，認為中國球市太瘋狂。