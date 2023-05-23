外流港將　梅開二度領先射手榜　安永佳：唔意外

中甲廣西平果哈嘹周日（21日）出戰第6輪聯賽，憑陣中港隊前鋒安永佳（Matt）個人梅開二度下，作客以2比1擊敗榜下游分子無錫吳鉤。Matt季初狀態大勇，入球數字超越上季之餘，暫時更領先射手榜，但賽後他直言未算太過意外。

安永佳今場繼續正選上陣，16分鐘先於禁區內推橫，勁射省中人入網，為球隊領先1比0，之後更模仿湖人後衞羅素做出「Ice in my vein」的慶祝動作。對手於31分鐘一度追平，但下半場52分鐘安永佳再在門前補射得手，最終帶領球隊險勝2比1，3連勝後升上聯賽第2位。

今場梅開二度的Matt再次當選為最佳球員，這名外流港將擺脫傷患後，近3場射入4球，在射手榜暫時排在第1位，賽後他接受本報記者訪問時，承認感到十分開心：「身為前鋒一直入到波當然開心，希望之後可以陸續有嚟，對自己近期狀態同埋球隊表現感到滿意。呢幾場贏波令大家信心不斷提升，我哋每場都製造唔少入球機會，防守都好出色。」

第2季在中甲打滾的Matt，今年表現更加搶鏡，入球數字已超越上季的3球，他坦言並未感到太意外：「一直相信自己有能力喺中甲入更多波，不過上年係適應期，始終嚟到新地方發展並唔容易，但今年自己獲得更多上陣機會，慶幸季初可以有咁好表現。」