夏蘭特爆粗惹禍　魔迷：應該判罰佢停賽2場

曼城上仗英超擊敗車路士之後，舉行頒獎禮，發生「爆粗事件」，並且正在不斷發酵，曼聯球迷呼籲賽會判罰直播訪問期間「亂入」講粗口嘅曼城射手艾寧夏蘭特停賽2場。

當時曼城中場基亞利殊正在接受電視台訪問，艾寧夏蘭特突然行埋去，對住呢位隊友講：「我真係好X愛你。」兩人繼而大笑，本來只係隊友之間開玩笑，但由於當時正在直播，令無數觀眾聽到粗口，結果主持人戴夫鍾斯立即向觀眾道歉。

曼聯球迷把握機會要「整死」艾寧夏蘭特，搬番12年前紅魔鬼名宿朗尼爆粗被罰停賽一事來講，當年朗尼慶祝入波時對住電視台鏡頭爆粗，結果被罰停賽2場，包括錯過英足盃4強對曼城，結果曼聯輸波出局。

因此，曼聯球迷認為艾寧夏蘭特今次都係直播期間爆粗，賽會應該一視同仁，罰佢停賽2場，如果指控成立，意味呢位挪威國腳將錯過今季最後2場英超對白禮頓、賓福特。

不過，曼城已經捧盃，恐怕就算唔判夏蘭特停賽2場，領隊哥迪奧拿都有可能收起佢，留力踢英足盃同歐聯決賽。