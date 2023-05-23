英國傳奇卡維迪殊今季後退役：永遠我都是單車手

被譽為英國車壇最成功車手之一的卡維迪殊，周一宣布今季後正式退役，結束逾25年的單車生涯。

38歲的卡維迪殊在環意大利賽後向傳媒公布這個消息：「單車在生命中超過25年，它在我生命中教導很多，奉獻精神、忠誠、犧牲、毅力，這一切對我作為父親現在要傳承的重要東西。」卡維迪殊去年已追平了傳奇車手Eddy Merckx贏得環法賽34個分站紀錄，他續稱:「單車令我有機會看到世界，遇上很多與體育有關或者無關聯的人，令我擁有很多朋友；今天是我兒子Casper的５歲生日，適逢今天休戰，我可以跟他們一齊慶祝，現在我覺得能夠跟他分享每個生日、每個學校活動是很重要的。」

有「曼島飛彈(Manx Missile)」稱號的卡維迪殊，是一位衝刺型車手並享有輝煌的職業生涯，他自2005年以來贏得161場比賽，當中在巡迴賽中獲得兩件衝刺的綠戰衣；而他於2016年里約奧運獲得全能賽銀牌，2011年公路世錦賽奪得彩虹戰衣、2009年米蘭聖雷莫紀念碑一日經典賽，以及在環意大利賽奪得16站冠軍及34個環法賽分站錦標。

他目前為Astana Qazaqstan車隊出戰環意大利賽，於本周日羅馬結束。卡維迪殊自從2017年受傷病困擾，曾暗示可能於2020年賽季結束單車生涯，他其後狀態恢復，並成功為Quick Step車隊贏得４個巡迴賽分站，以及第二次在生涯中贏得綠戰衣。

卡維迪殊將試圖打破巡迴賽分站奪標的紀錄，比賽今年7月1日將於西班牙畢爾巴鄂展開，他稱:「這是一個完美的機會，可以高興地在自己職業最後一個賽季享受一下；我暫沒有短期或長期計劃，但我永遠都是單車手，這是肯定的。」