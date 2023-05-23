湖人遭金塊橫掃出局　勒邦占士考慮退役

NBA季後賽，金塊周二（23日）憑祖傑貢獻「三雙」，作客以113：111險勝湖人，並以場數4：0橫掃對手，隊史47年以來首次闖進總決賽。38歲的勒邦占士轟入全場最高40分仍不足以為球隊扳回一城，賽後他直言會考慮退役。

落後場數0：3的湖人今場背水一戰，勒邦占士首節轟入4記三分球，單節已得21分，追平其季後賽單節生涯得分紀錄，半場他豪取31分，帶領球隊領先73：58。

下半場湖人體能下降，金塊乘勢反擊，祖傑和梅利率隊打出20：8攻勢，反超前至94：89。雙方在第4節鬥得難分難解，戴維斯命中4記罰球，為湖人追成111：111平手，但湖人又被祖傑內線得分，勒邦占士策動最後一擊更被艾朗哥頓大力封走，湖人終以111：113告負，無緣總決賽。

勒邦占士全場25射15中，轟入全場最高的40分，另加10個籃板、9次助攻，安東尼戴維斯則獲21分14籃板。祖傑續有好表現，交出30分、14籃板、13助攻，季後賽第8次錄得「三雙」，超越張伯倫登上NBA史上第一，梅利亦有25分、5助攻、3籃板進帳。

勒邦占士完成個人第20個NBA賽季，對於球隊西岸決賽止步，他顯然感到失望：「我不想說這是成功的一年，因為我的籃球生涯一直都是為冠軍而戰。」這位湖人老將今季17場季後賽全部都有上陣，但其實其右腳傷勢仍未復元，被問到會否於夏天進行手術，他說：「會先做MRI檢查再作決定。」對於未來，他亦感到不確定：「不知道。老實說，關於會不會繼續打籃球，我有很多事需要考慮。」