NBA　安東尼宣布退役　03一代只剩占士

NBA名將安東尼周一晚（22日）於社交網站宣布退役，結束19年職業生涯。安東尼退役後，「2003黃金一代」只剩湖人的勒邦占士仍征戰NBA。

安東尼2003年首輪第三順位被金塊選中，職業生涯曾效力金塊、紐約人、雷霆、火箭、拓荒者和湖人，曾10次入選全明星的他生涯獲得28,289分，高踞歷史得分榜第9位，另外他亦為美國贏得3面奧運金牌。不過安東尼19年職業生涯中，始終無緣總冠軍。他在2021-22球季加盟湖人，上陣69場平均得13.3分、4.2籃板、1.0助攻，但球隊最終無緣季後賽，他亦未獲續約，今季未獲一紙合約的他最終宣布退役。

「我永遠記得那些日子我一無所有，只得籃球、球場、夢想陪伴自己。但籃球是我的寄託，我的目標很堅定，感謝我自豪地代表的城市、一路支持我的球迷，因為有他們才成就現在的安東尼。現在是時候說再見了，我對未來充滿期待。」

安東尼的兒子Kiyan亦遺傳了父親的優良基因，現為一名高中得分後衛，他對愛子的未來充滿希望：「人們問我有什麼可以傳承下去，我想到的不是我在球場走過的每一步，反而是我的兒子，是時候讓你接過火炬了。」