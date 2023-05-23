費倫神鋒發威　要彌補錯失世界盃冠軍獎牌遺憾

費倫天拿今季表現令人驚喜，已打入意大利盃及歐協聯決賽，前鋒尼高拉斯干沙利斯居功厥偉，呢位25歲射手原本有份入選阿根廷出戰上年世界盃大軍名單，但卻因傷退隊，錯過捧盃機會，佢近況大勇，誓要幫「紫百合」喺周四(25日)凌晨意大利盃決賽擊敗國米，打破球會22年錦標荒。

尼高拉斯干沙利斯出身於小阿根廷人，5年前登陸歐洲球壇，加盟史特加，曾隨隊降落德乙，其後協助史特加重返德甲，2年前加盟費倫天拿。

尼高拉斯干沙利斯雖然並非多產射手，今季為費倫天拿上陣39場僅入12球，但勝在技術全面，深受阿根廷主帥史卡朗尼器重，屬於2021年美洲國家盃冠軍成員，原本亦有入選上年世界盃大軍名單，但賽事展開前夕因傷退隊，佢形容當時係人生最黑暗一日。

幸好尼高拉斯干沙利斯並冇氣餒，而且愈戰愈勇，早前歐協聯4強次回合梅開二度，協助費倫天拿戰至加時淘汰巴素利，盡顯大賽球員本色。干沙利斯錯失世界盃冠軍獎牌之後，今季有2場決賽叫胡機會，有望彌補遺憾。