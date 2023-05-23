香港羽毛球男單主帥黃達明轉教李梓嘉

馬來西亞羽毛球名將李梓嘉團隊周二（23日）宣布，黃達明正式加盟，將會任教主教練。香港「一哥」伍家朗同日於社交網站發文，對於港隊主帥黃達明突然離任，並加盟亞運主要對手馬來西亞隊感驚訝和無奈：「（他的決定）把我們放在一個很尷尬的處境上。」

黃達明曾任教馬來西亞、印尼、蘇格蘭、南韓國家隊，2022年與香港隊簽約，負責指導男單選手，協助伍家朗及李卓耀備戰巴黎奧運。伍家朗在Facebook發文表示：「相信不少球迷已經看到馬來西亞球員李梓嘉團隊社交媒體公佈的消息，黃達明教練將成為他的主教練，這也表示香港隊男單組目前主教練一職是空缺的。」

正積極備戰亞運的伍家朗直言，對於教練提早離任感難以置信：「人各有志，黃教練選擇辭職然後走馬上任執教他所屬國家的球員，我們無權阻攔。可是當他在距離亞運只剩下三個多月及奧運只剩下一年左右的這個時間點上離開我們，並加入我們其中一名主要對手的團隊，無疑是把我們放在一個很尷尬的處境上。雖然我比大家提早一個多星期知道這消息，但直到現在還沒有完全相信這個事實。」

他表示，既然教練離任已成事實，港隊成員唯有盡力克服難關：「不過我們也該有足夠的經驗去應對各種突發情況，香港運動員從來也不會輕易認輸放棄的，我們唯有繼續裝備自己，盡力在賽場上爭取好成績。」