阿仙奴天價續約沙卡　斥巨資搶英格蘭孖寶

今季英超意外成為爭標份子嘅阿仙奴，大好形勢下失落冠軍，球隊已為下季捲土重來做準備，周二(23日)宣布成功同王牌新星布卡約沙卡續約4年，據報周薪高達29萬鎊(約282萬港元)。消息指阿仙奴更會斥資2億鎊(約19.5億港元)夏天買人，最大目標直指兩大英格蘭國腳迪格蘭賴斯同美臣蒙特。

21歲嘅布卡約沙卡今季英超有13個入波同11次助攻，係阿仙奴爭標嘅核心人物，佢同球會合約原本只剩1年，曼城等豪門都有意挖角，不過阿仙奴周二宣布成功續約，人工由7萬鎊(約68萬港元)跳升至29萬鎊，升為隊中最高薪球員，沙卡續約後表示：「我好開心，阿仙奴係最好嘅球會畀我踏入下個階段，我身邊有最好嘅家人、隊友、職員，相信佢哋可以幫我交出最好嘅自己。」

阿仙奴成功挽留陣中主力後，目光會即刻轉移去轉會市場上，《The Athletic》報道「兵工廠」夏天將有約2億鎊軍費買人，其中中場係重點區域，尤其格列沙加重返德甲在即，阿仙奴至少會引入2名新中場，包括1億鎊(約9.7億港元)收購韋斯咸中場迪格蘭賴斯，呢位英格蘭國腳係頭號目標，白禮頓中場摩西斯卡些度就係後備人選。

除咗防中位置外，車路士嘅美臣蒙特亦係阿仙奴獵物，佢同車路士續約遲遲未有着落，若果最終續約失敗，預計今個夏天將被車路士賣走，而美臣蒙特同迪格蘭賴斯情同兄弟，阿仙奴有望「一箭雙鵰」打包收購。報道指阿仙奴仲想簽多1個前鋒同1個後衞，或者賣走部份球員套現軍費。